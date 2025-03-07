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Обзор смартфона HONOR Magic7 Pro

First News Media14:58 - Сегодня
Обзор смартфона HONOR Magic7 Pro

HONOR Magic7 и HONOR Magic7 Pro — очередной шаг бренда в сторону создания устройств, которые не просто соответствуют современным стандартам, но и задают тренды.

HONOR Magic7 Pro комплектуется мощным зарядным устройством на 100 Вт. Плюс чехол, которого должно хватить по крайней мере на первое время. Все остальное стандартное - скрепка для SIM, кабель, коротенькая инструкция.

HONOR Magic7 Pro получил продвинутую защиту от воды по стандарту IP69. Это означает, например, что аппарат выживет даже в кипящей воде.

Материалы корпуса — только премиальные. Тыльная панель выполнена в немарком матовом стекле, тогда как рамка хотя тоже матовая, но сделана из алюминия. В цветовой гамме наиболее примечательной можно назвать расцветку «лунный серый». Но есть также классический черный и условно женский вариант в корпусе голубого цвета. Как и положено флагманам, модель довольно тяжелая (около 220 г) и широкая из-за крупного экрана.

OLED-матрица имеет диагональ 6,8 дюйма и поддерживает все, что только может поддерживать современный флагманский дисплей. Здесь и частота обновления от 1 до 120 Гц, и безопасная для глаз частота ШИМ, и высокая пиковая яркость на уровне 5000 нит, и огромное разрешение, которое дает более 450 PPI.

Решили в одном блоке совместить рассказ про камеры HONOR Magic7 Pro и AI-функционал, потому что оба аспекта теснейшим образом связаны друг с другом. К тому же HONOR уделяет особое внимание и фотовозможностям, и искусственному интеллекту.

Magic7 Pro оснащен основной 50-мегапиксельной камерой с переменной диафрагмой, перископным зум-сенсором на 200 Мп и ультраширокоугольным датчиком 50 Мп, который также умеет делать потрясающие супермакрофото. Плюс еще 50 Мп для фронтальной камеры, если любите делать селфи. AI отвечает за автоматическую съемку динамичных сцен и выбор лучшего снимка. Камера делает серию снимков за полторы секунды до и после нажатия на кнопку затвора, а AI потом выбирает лучший кадр, попутно уменьшая шумы и повышая четкость фото.

Кроме того, искусственный интеллект отвечает за оптимизацию света и цвета даже во время съемки видео, за улучшение качества фото при суперзуме, портретных фото (режим Harcourt тут как тут) и даже за идеальную цветопередачу во время ночных съемок, а также за режим редактирования фото, который поможет убрать со снимка лишние объекты.

Magic7 Pro также предлагает перевод речи в реальном времени (поддерживаются 11 языков, в том числе русский и английский), перевод голоса в текст, краткий пересказ статей в разных стилях. Участвует AI и в оптимизации производительности и энергопотребления, о которых поговорим отдельно.

Для HONOR Magic7 Pro выделили передовой процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Объем оперативной памяти Magic7 Pro составляет 12 ГБ, накопителя — 512 ГБ. Более чем достаточно для любых задач.

В качестве аккумулятора используется кремний-углеродная батарея третьего поколения емкостью 5850 мАч. ИИ распознает сценарии использования смартфона и соответствующим образом регулирует производительность HONOR Magic7 Pro, одновременно способствуя сохранению невысокого энергопотребления. В зависимости от режима использования одного заряда хватает до трех дней работы. Комплектный адаптер на 100 Вт полностью заряжает батарею примерно за полчаса.

HONOR Magic7 получил телевик с более скромным разрешением (50 Мп против 200 Мп) и без перископа. При этом снимает смартфон все равно отменно.

HONOR Magic7 Pro стоит 2699.99 манатов, а Magic7 оценили в 2199.99 манатов. Крайне важный бонус: до 31 марта при покупке Magic7 Pro и Magic7 в качестве подарка можно получить планшет HONOR Pad X9. Обе модели можно приобрести в сети магазинов İrşad, Kontakt Home, Soliton, Elit Optimal, MG Store, Umico, World Telecom, Smart Electronics, Digital Home и Barkod, а также в дилерских магазинах мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar.

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