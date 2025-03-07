ВС Армении в 2024 году: 40 смертей и более 2 000 уголовных дел

В Вооруженных силах Армении за 2024 год погибли 40 военнослужащих.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил заместитель генпрокурора, военный прокурор Армении Григор Элизбарян во время совещания по итогам работы ведомства в 2024 году.

По его словам, из них 27 военнослужащих погибли при обстоятельствах, связанных с исполнением служебных обязанностей, 7 случаев самоубийства, 5 - убийства, 4 - в ДТП и т.д.

В прошлом году в системе ВС было зарегистрировано 2 093 уголовных дела, из них 1 331 - предполагаемые преступления, включая 715 военные преступления, 762 - несчастные случаи, 178 тяжких преступлений и т.д.