Азербайджан и Венесуэла провели межмидовские консультации по консульским вопросам

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Венесуэлы провели первые консультации по консульским вопросам в формате видеоконференции.

Как сообщает 1news.az, в консультациях Азербайджан представлял начальник консульского управления МИД Эмиль Сафаров, Венесуэлу - генеральный директор офиса консульских связей Министерства народной власти по иностранным делам Мария Рафаэла Суарес Эрнандес.

В обсуждениях также участвовали посол Азербайджана в Венесуэле Руслан Рзаев и посол Венесуэлы в Азербайджане Кристофер Мартинес.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в консульской сфере, возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы, а также обмен передовым опытом в области цифровых консульских услуг.

Кроме того, на встрече рассматривались вопросы сотрудничества в области миграции, труда, социальной защиты и других сфер.