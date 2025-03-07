В казахстанском Атырау горит нефтяная скважина

Вечером 6 марта на месторождении Западная Прорва, которое принадлежит компании «Эмбамунайгаз», загорелась скважина, сообщает пресс-служба ЭМГ.

«6 марта на скважине N437 месторождения Западная Прорва нефтегазодобывающего управления «Жылыоймунайгаз» компании «Эмбамунайгаз» после перфорации, при спуске насосно-компрессорной трубы, произошло проявление газа, что привело к выбросу насосно-компрессорной трубы» — сообщили в пресс-службе ЭМГ.

Уточняется, что высота факела варьируется около 20 метров. Как утверждают в пресс-службе компании, жертв и пострадавших нет.

«Оперативный штаб ЭМГ принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы. На месте задействованы расчеты ВАСС ТОО «Ак Берен», ТОО «Семсер — Өрт сөндіруші», мобильной охраны ТОО «СОП Атырау», — перечислили в компании.

О ликвидации пожара пока не сообщается.

Западная Прорва — нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Атырауской области Казахстана, в 170 км к юго-востоку от г. Атырау. Месторождение открыто в 1964 году.

Источник: forbes.kz