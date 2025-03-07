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Трамп попросил Маска использовать «скальпель вместо топора»

First News Media11:15 - Сегодня
Трамп попросил Маска использовать «скальпель вместо топора»

Президент США Дональд Трамп доволен работой Департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит Илон Маск, но он попросил главу ведомства осторожнее действовать при сокращении сотрудников федеральных ведомств.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, отметив, что сокращения нужны, но в то же время «важно сохранить лучших и самых продуктивных людей».

Слова президента, как считает Agence France-Presse, можно расценить как первый шаг по ограничению полномочий DOGE.

Источник: Gazeta.Ru

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