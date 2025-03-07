The Jerusalem Post: Израиль ведет переговоры с США по созданию прочной основы израильско-азербайджано-американского сотрудничества

«Азербайджан - важный стратегический союзник Израиля в Кавказском регионе, отношения с которым охватывают сотрудничество в сферах безопасности, торговли, технологий и энергетики», - об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Израиля, передает газета The Jerusalem Post.

По данным канцелярии премьер-министра, Израиль ведет постоянные переговоры с США с целью создания прочной основы для трехстороннего сотрудничества между Израилем, Азербайджаном и США.

Заявление было сделано в ходе обсуждения документа «Обновление стратегического альянса между Израилем и Азербайджаном».

Выступая от имени правительства, министр по делам национальных миссий Орит Строк пояснила, что «отношения между Израилем и Азербайджаном строятся на уникальном партнерстве, основанном на взаимных интересах и давней дружбе».

По ее словам, «Израиль продолжит укреплять сотрудничество с Азербайджаном и США и будет решительно противостоять любым попыткам подорвать их».

Источник: The Jerusalem Post