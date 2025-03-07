Сабина Алиева: В прошлом году в адрес омбудсмена поступило 29 371 обращение

Годовой отчет уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики за 2024 год в соответствии с Конституционным законом представлен Президенту Ильхаму Алиеву в феврале текущего года. Сегодня он будет представлен в Милли Меджлис.

Об этом 7 марта сообщила журналистам уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

По ее словам, отчет охватывает информацию о работе, проделанной в стране в области защиты прав человека за минувший год.

«В годовой отчет включены в общей сложности 84 предложения и рекомендации, направленные на эффективное обеспечение и надежную защиту прав и свобод различных групп населения. В целом в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 29 371 обращение, каждое из которых было рассмотрено в соответствии с Конституционным законом», - отметила С.Алиева.

Источник: АЗЕРТАДЖ