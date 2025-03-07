Сегодня станут известны все финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

Завершается квалификационный этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

Во второй соревновательный день гимнасты выступят в дисциплинах конь-махи, опорный прыжок, бревно, перекладина и в вольных упражнениях. По итогам соревнований станут известны все финалисты турнира.

В мужских соревнованиях Азербайджан представляют Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов (перекладина), Расул Ахмедзаде (вольные упражнения, конь-махи), Мансум Сафаров (опорный прыжок, перекладина), Мурад Агарзаев (вольные упражнения), Рамин Демиров (параллельные брусья); в женских – Дениз Алиева, которая выступает во всех шести дисциплинах.

По итогам квалификационных соревнований, состоявшихся накануне, Дениз Алиева вышла в финал в опорном прыжке, а Никита Симонов – в упражнениях на кольцах. Финальные выступления состоятся 8 и 9 марта.

Турнир продлится четыре дня, а по его итогам гимнастам, набравшим наивысшие баллы, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Источник: АЗЕРТАДЖ