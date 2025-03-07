Захид Орудж: Выявлены недостатки в процессе определения состояния здоровья военнообязанных

В докладе омбудсмена по защите прав военнослужащих указывается на недостатки в процессе определения состояния здоровья призывников.

Об этом заявил председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж во время обсуждения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана о защите прав человека в стране за 2024 год.

Подчеркивая, что в докладе особое внимание уделяется нехватке наркологов и клинических психологов, Орудж напомнил, что если в 2015 году в стране было зарегистрировано 28 555 наркопотребителей, то в 2021 году эта цифра достигла 34 тыс.

"По данным Государственного комитета статистики, если в 2016 году в стране работал 91 нарколог, то в прошлом году их число сократилось до 67, а в текущем году - до 66. То есть, на одного нарколога приходится 500 наркопотребителей. В таких условиях эффективное лечение невозможно. Необходимы системные меры в области подготовки кадров", - отметил он.

Источник: Report