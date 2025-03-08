Прокуратура Южной Кореи решила освободить президента из-под стражи

Прокуратура Южной Кореи приняла решение освободить президента Юн Сок Еля из-под стражи.

Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным агентства, прокуратура дала соответствующее распоряжение 8 марта в порядке импичмента после того, как суд удовлетворил ходатайство Юна об отмене его ареста.

Следственная группа уведомила Сеульский центр заключения в Ыйване, где содержался южнокорейский лидер, о необходимости освободить Юна через день после решения суда. Таким образом, президент провел под стражей 52 дня.

До этого Юн в Конституционном суде принес извинения жителям страны за «путаницу и неудобства», вызванные его предложением о введении военного положения.

Источник: Gazeta.ru