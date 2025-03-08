Рейтинг Зеленского вырос после конфликта с Трампом
Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в республике вырос после его перепалки в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом свидетельствуют данные Киевского института социологии (KIIS).
KIIS в период с 14 февраля по 4 марта 2025 года провел телефонный опрос среди украинцев. Граждан спросили в том числе о том, как они относятся к Зеленскому после его ссоры с Трампом.
67% украинцев отметили, что поддерживают своего президента. Это на 10 процентных пунктов больше, чем месяц назад.
Источник: Gazeta.ru
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