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В Торонто при стрельбе в пабе ранены 12 человек

First News Media10:30 - Сегодня
В Торонто при стрельбе в пабе ранены 12 человек

В районе Скарборо на востоке канадского города Торонто произошла стрельба в пабе.

В результате пострадали 12 человек, сообщает телеканал CTV News.

Полиция заявила, что травмы четверых пострадавших не опасны для жизни, о состоянии остальных информации нет. Парамедики уточнили, что травмы раненых варьировались от незначительных до критических.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый остается на свободе, он скрылся на серебристой машине. Предполагаемый преступник был одет в черную балаклаву, его мотивы пока не установлены.

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