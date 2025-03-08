Глава МИД Турции и руководители силовых структур посетят Иорданию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, а также руководители силовых структур - министр обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын посетят Иорданию 9 марта.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Министр иностранных дел Турции вместе с министром национальной обороны Яшаром Гюлером и председателем Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном примут участие во встрече, которая состоится в Аммане 9 марта 2025 года с участием Иордании, Ирака, Ливана и Сирии", - отметили в пресс-службе ведомства.