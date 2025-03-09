В Баку прошла церемония закрытия Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку состоялась церемония закрытия Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в последний день соревнований, прошедших на Национальной гимнастической арене, спортсменам-победителям были вручены медали.

Азербайджан завершил турнир с одной золотой медалью. Член нашей команды Никита Симонов накануне занял первое место в упражнениях на кольцах.

Награды вручали представители Федерации гимнастики Азербайджана и другие официальные лица.

В последний день женщины вели борьбу за первенство в упражнениях на гимнастическом бревне и вольных упражнениях, а мужчины – в опорном прыжке, в упражнениях на коне и турнике.

Мурад Агарзаев занял седьмое место в опорном прыжке, а Иван Тихонов - восьмое место в упражнениях на перекладине.

Вчера Дениз Алиева стала седьмой в опорном прыжке.

По итогам четырехдневных соревнований гимнастам, показавшим наивысший результат, был вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Отметим, что в турнире выступали гимнасты из 19 стран.