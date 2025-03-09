В Сирии число погибших гражданских в ходе столкновений выросло до 830

Число жертв среди мирных граждан в результате военных действий между силами переходного правительства и мятежниками в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс выросло за сутки с 532 до 830.

Об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq news.

Войска переходного правительства восстановили контроль над прибрежными районами и преследуют отряды вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада в горной местности.

В ходе операции, которая продолжается с 6 марта, было уничтожено свыше 250 ополченцев. Правительственные формирования потеряли 231 бойца.