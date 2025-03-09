Маск допустил обрушение украинского фронта при отключении Starlink
Передовая линия ВСУ рухнет при ограничении доступа к спутниковому интернету Starlink на Украине.
Об этом заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск, чья компания SpaceX разработала эту технологию.
«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — написал он.
Предприниматель добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».
«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — заключил Маск.
Украинские подразделения используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.
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