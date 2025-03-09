Маск допустил обрушение украинского фронта при отключении Starlink

Передовая линия ВСУ рухнет при ограничении доступа к спутниковому интернету Starlink на Украине.

Об этом заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск, чья компания SpaceX разработала эту технологию.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — написал он.

Предприниматель добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».

«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — заключил Маск.

Украинские подразделения используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.