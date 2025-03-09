В США ученые сообщили о возможности возродить шерстистых мамонтов к 2028 году

Ученые и специалисты генно-инженерной компании Colossal Biosciences сообщили о возможности возродить давно вымерших шерстистых мамонтов к 2028 году.

Об этом 8 марта сообщает The Telegraph со ссылкой на главного научного сотрудника Бет Шапиро.

Планируется, что возродить мамонтов получится благодаря использованию образцов ДНК, найденных у их далеких предков в вечной мерзлоте. А выносить детенышей должна будет слониха из Индии.

Сообщается, что сейчас компания занимается поисками места для выведения мамонтов. Для этого уже были проведены переговоры о возможности реализации задумки в нескольких странах с подходящими условиями.

«Конечная цель состоит в том, чтобы эти животные жили где-нибудь в дикой природе», — сообщила Бет Шапиро.

Colossal Biosciences в настоящее время также сотрудничает с властями Маврикия по вопросу о возрождении вымершего вида птиц додо.

Источник: iz.ru