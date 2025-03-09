Матч между «Барселоной» и «Осасуной» отменён в последний момент

Матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Осасуной" отменили из-за смерти врача каталонской команды.

Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Встреча должна была начаться в 00:00 по Баку в субботу.

"Наш клуб с прискорбием сообщает печальную новость о смерти врача первой команды Карлеса Миньяро Гарсии. По этой причине матч между "Барселоной" и "Осасуной" перенесен на другую дату. Совет директоров и все сотрудники "Барселоны" хотели бы выразить самые искренние соболезнования семье и друзьям, а также разделить их чувства в это трудное время", - говорится в заявлении.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 57 очками. "Осасуна" занимает 11-е место, набрав 33 очка.