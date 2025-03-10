Аркадий Гукасян: Идея «Великой Армении» – это сказка

Обвиняемый Аркадий Гукасян отвечает на вопросы государственных обвинителей на судебном процессе, проходящем в Бакинском военном суде.

В ответ на вопрос прокурора «Согласны ли вы с идеологией о «Великой Армении»?» он назвал эту идею сказкой: «Что касается «Великой Армении»… Я уже давно не верю в сказки. Идея «Великой Армении» - это сказка. Я живу в реальной жизни, и никогда не воспринимал это всерьез».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ