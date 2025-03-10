Силы безопасности Сирии нейтрализовали вооруженные формирования сторонников Асада

Подчиняющиеся новым властям Сирии силы безопасности смогли нейтрализовать вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада, которые предприняли атаки на западе страны.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны переходного правительства Сирии Хасан Абдель Гани, объявив об окончании операции в прибрежных провинциях страны.

По его словам, силы безопасности «смогли нейтрализовать ячейки остатков прежнего режима» в ряде городов провинции Латакия и нескольких населенных пунктах провинции Тартус, в результате чего «удалось предотвратить угрозы и обеспечить безопасность региона».

«Мы смогли отразить атаки остатков павшего режима и его офицеров и лишить их фактора неожиданности. Нам удалось не допустить их к жизненно важным центрам и обеспечить безопасность большинства дорог общего пользования», - заявил представитель МО. «С этим достижением мы объявляем об окончании военной операции, которая была предпринята для достижения вышеупомянутых целей, после чего государственные учреждения смогли возобновить свою работу и предоставить основные услуги нашему населению», - подчеркивается в заявлении.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада. Власти направили в упомянутые провинции армейские части и бронетехнику, в главных городах был введен комендантский час. 8 марта переходное правительство Сирии направило дополнительные армейские силы в прибрежные районы для восстановления там безопасности и подавления очагов сопротивления со стороны вооруженных лиц, поддерживающих бывшего президента.

Источник: ТАСС