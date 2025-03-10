ХАМАС смягчил свои требования и ожидает реакции Израиля.

«Мы смягчили наши требования по просьбе посредников и спецпосланника призидента Трампа и теперь ждем реакции Израиля», сказал представитель ХАМАС Абдель Латиф Аль-Каноа, передают израильские СМИ.

«Теперь Израиль обязан согласиться перейти ко второй фазе переговоров», — заявил Абдель Латиф Аль-Каноа, вслед за чем кратко расшифровал, что он имел в виду под словами «смягчить свои требования».

«Переговоры по-прежнему основаны на нашем требовании о полном прекращении войны, выводе войск и восстановлении сектора Газа, — рассказал Абдель Латиф Аль-Каноа — Но мы согласились с египетским предложением о создании комитета, ответственного за управление сектором Газа и за его восстановление».

Далее представитель ХАМАСа заявил, что «решение Израиля отключить электричество и разговоры о возобновлении боевых действий представляют собой угрозу заложникам, которые будут освобождены только путем переговоров».