Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила в Тбилиси памятник великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой 10 марта в рамках официального визита в Грузию, побывав в Тбилиси в Парке Гейдара Алиева, посетила памятник общенационального лидера.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова возложила венок к памятнику, почтив память великого лидера.

Затем председатель Милли Меджлиса посетила Мемориальный комплекс на Площади Героев. Она возложила венок к памятнику, посвященному героям, отдавшим жизнь за территориальную целостность Грузии.

Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Грузии.