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Состоялось очередное заседание Экономического совета - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
Состоялось очередное заседание Экономического совета - ФОТО

10 марта состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в повестке дня заседания под председательством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова были широко обсуждены «План действий по развитию системы аграрного страхования», подготовленный Рабочей группой по совершенствованию системы аграрного страхования и определению новой концепции, текущая ситуация и направления политики в области макроэкономической и финансовой стабильности, в том числе основные результаты денежной политики в 2024 году, основные показатели и тенденции развития банковского и страхового сектора, а также Отчет за 2024 год по результатам мониторинга и оценки «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы» по Плану мероприятий «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории» и другие актуальные вопросы.

По вопросам повестки дня были заслушаны доклады помощника Президента Азербайджанской Республики Шахмара Мовсумова, председателя Центрального банка Талеха Кязымова и исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусала Гасымлы. Принимавший участие в заседании министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов рассказал о системе аграрного страхования.

По представленным вопросам состоялось подробное обсуждение членов Экономического совета. По итогам заседания были приняты решения с учетом предложений членов Экономического совета и даны определенные задачи профильным структурам.

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