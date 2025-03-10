В Милли Меджлисе состоялись общественные слушания на тему «Роль НПО в процессе возвращения в Западный Азербайджан» - ФОТО

10 марта в парламенте при организации комитета общественных объединений и религиозных организаций прошли общественные слушания на тему «Роль НПО в процессе возвращения в Западный Азербайджан».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший со вступительной речью председатель Комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса Фазиль Мустафа рассказал об актуальности темы. Он подчеркнул важность отражения положений о достойном возвращении наших соотечественников из Западного Азербайджана на родину в Бакинской декларации, принятой по итогам Азиатской парламентской ассамблеи, организованной Милли Меджлисом в Баку в феврале текущего года. Отмечалось, что признание на международных площадках концепции мирного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев на свои исторические земли придает большой импульс усилиям по восстановлению прав этих соотечественников и обеспечению их возвращения на исконные земли. Ф. Мустафа поделился мнением о более активном вовлечении в процесс институтов гражданского общества с целью продолжения этой работы, в том числе о развитии сотрудничества с НПО для более активной позиции на межпарламентских площадках.

Выступивший руководитель Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан Милли Меджлиса, председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберов отметил, что за прошедший период в парламенте были проведены различными комитетами пять общественных слушаний по возвращению в Западный Азербайджан и одно - Инициативной группой по возвращению в Западный Азербайджан. Он выразил свое мнение по таким вопросам, как ответственность НПО за мирное и достойное возвращение в Западный Азербайджан, их участие в общественной дипломатии и укрепление международного сотрудничества опытных НПО.

Затем исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева обратила внимание на сопровождавшуюся слайдами презентацию о деятельности агентства по тематике Западного Азербайджана. Она предоставила подробную информацию о стратегии Агентства государственной поддержки НПО по концепции возвращения в Западный Азербайджан, реализуемых в этом направлении грантовых проектах, их содержании, выводах и результатах.

Другие выступившие - председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, председатель комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, председатель комитета по правам человека Захид Орудж, заместитель председателя комитета общественных объединений и религиозных организаций Сахиб Алыев, заместитель председателя комитета по науке и образованию Фариз Исмаилзаде, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Эльшад Мусаев, депутаты Малахат Ибрагимгызы, Танзиля Рустамханлы, Джейхун Мамедов, Ризван Набиев, Азер Аллахверенов, председатель правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли, председатель Общественного объединения «Бакинский ресурсный учебный центр неправительственных организаций» Рауф Зейни, председатель Общественного объединения «Бакинский клуб политологов» Заур Мамедов, председатель Международного евразийского фонда прессы Умуд Мирзоев, председатель Общественного объединения «Во имя прогресса Карабаха» Шабнам Сафарова, председатель Общественного объединения «Центр развития общества» Ахмед Аббасбейли, председатель Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана Мисир Марданов, проректор по международным связям Азербайджанского государственного педагогического университета Махира Гусейнова, председатель Общественного объединения «Национальная кулинарная ассоциация Азербайджана» Тахир Амирасланов, председатель Общественного объединения «За социальное обеспечение граждан» Ирада Ризазаде высказали свои мнения и предложения. Выступающие обратили внимание на важность проведенных в Милли Меджлисе слушаний по вопросу возвращения в Западный Азербайджан, подчеркнули важность этих обсуждений с точки зрения доведения правды о депортации азербайджанцев из Армении на международный уровень, международного признания права наших соотечественников вернуться на земли своих предков, восстановления исторической справедливости.

На общественных слушаниях состоялся обмен мнениями об обеспечении права азербайджанцев, изгнанных из своих родных очагов в Западном Азербайджане, на возвращение на родную землю, роли НПО, народной дипломатии в более широком освещении этого вопроса на международном уровне, а также других аспектах безопасного и достойного возвращения в Западный Азербайджан.

Председатель комитета Ф. Мустафа рассказал об актуальности обеспечения возвращения азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель, на родные земли, а также социальной значимости высказанных на мероприятии мнений. Он выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем будет реализовано мирное и достойное возвращение в Западный Азербайджан.

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители Администрации Президента, Аппарата парламента, члены Общины Западного Азербайджана, представители профильных государственных структур, неправительственных организаций и др.