Хикмет Гаджиев встретился с официальными лицами Британии

Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился в Лондоне с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и Заморских территорий Стивеном Доутином.

Об этом в соцсети X поделился посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

На встрече обсуждалось углубление двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

Х.Гаджиев также встретился с советником по национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом. На встрече состоялось очень продуктивное обсуждение прочного азербайджано-британского двустороннего партнерства, а также региональных событий.