Мирзоян отправится в Индию за поиском «новых путей» сотрудничества

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 марта отправится с официальным визитом в Индию.

Как сообщили Арменпресс в МИД РА, запланирована встреча Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Также предусмотрены другие встречи и обсуждения, в том числе в Индийском совете по международным делам (ICWA).

«Этот визит проходит в весьма символичный момент, поскольку в этом году исполняется 30 лет со дня подписания договора о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Ожидаю предстоящих обсуждений в Нью-Дели, направленных на поиск новых путей для углубления сотрудничества в самых разных сферах», - подчеркнул Мирзоян накануне визита.