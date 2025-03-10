Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-23, проходившем в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, что член сборной Азербайджана, выступавший в весовой категории 86 кг, победил в финале французского спортсмена Рахима Магамадова со счетом 9:2.

Аганезер Новрузов (74 кг) уступил в финале россиянину Исмаилу Ханиеву и стал серебряным призером континентального первенства.

Еще одно серебро в копилку сборной добавил Джейхун Аллахвердиев (61 кг).