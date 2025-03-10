СГБ: Армения упорно отказывается забирать тело Веры Агасян

Армянская делегация игнорирует вопрос передачи тела Агасян Веры Варашаковны

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-лейтенант Шарафат Гасанов на презентации оценочного отчета Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) о поиске пропавших без вести в Азербайджане.

«Армянская сторона и дети скончавшейся от болезни 20 октября прошлого года в городе Ханкенди Агасян Веры Варашаковны (1954 года рождения) были проинформированы через МККК о ее смерти, проведены все необходимые документальные процедуры для передачи тела, в феврале текущего года этот вопрос был доведен до сведения армянской делегации во время встречи на границе без участия посредников. Однако армянская сторона уже почти 5 месяцев никак не реагирует на вопрос передачи тела», — сказал Шарафат Гасанов.