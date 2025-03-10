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Сторонников «ХАМАС» будут депортировать из США

First News Media11:48 - Сегодня
Сторонников «ХАМАС» будут депортировать из США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонников палестинского движения «ХАМАС» будут выдворять из страны.

Ранее погранслужба Соединенных Штатов задержала палестинского студента Махмуда Халила.

«Мы аннулируем визы и/или грин-карты сторонников «ХАМАС» в Америке, чтобы их можно было депортировать»,— написал Марко Рубио в соцсети X. К посту он прикрепил новость об аресте Махмуда Халила.

Махмуд Халил — аспирант Колумбийского университета в Нью-Йорке. В 2024 году пропалестински настроенные студенты разбили палаточный лагерь у здания университета. Махмуд Халил был одним из ведущих переговорщиков с администрацией университета от их имени. 9 марта его задержали.

Источник: Коммерсант

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