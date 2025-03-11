Президент Ильхам Алиев: Рад, что политический диалог между Азербайджаном и Северной Македонией приобретает динамичный характер

Рад, что политический диалог между нашими странами приобретает динамичный характер.

Наглядным доказательством тому является наша вторая встреча с госпожой Президентом за короткий период времени.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.

«Необходимо принять дополнительные меры для развития наших политических связей, соответствующие государственные структуры, естественно, должны находиться в тесном контакте. В то же время следует изучить возможности в области экономики и инвестирования», - отметил глава государства.