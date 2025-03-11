Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран

Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой.

«Мы всегда с большим вниманием относились к просьбам наших партнеров в Европе. То есть двустороннее сотрудничество в энергетической сфере для нас очень важно, и я надеюсь, что это практическое сотрудничество приведет к взаимодействию и в других областях», - отметил глава государства.