Гордана Силяновска-Давкова: Азербайджан становится интересным партнером с точки зрения обладания природным газом и возобновляемой энергией

Азербайджан не только отличается своим важным положением на международной геополитической арене, он становится интересным партнером с точки зрения обладания природным газом и возобновляемой энергией, в которых нуждаются такие малые страны, как наша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Еще раз подчеркиваю то, что я сказала господину Президенту: мы ожидаем шага вперед и подпишем декларацию или соглашение о сотрудничестве. Это не означает, что мы будем получать помощь от Азербайджана только в поставках газа, в то же время появятся возможности и для экономического сотрудничества», - отметила Президент Северной Македонии.