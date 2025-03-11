 Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

First News Media15:55 - Сегодня
Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Северная Македония Гордана Сильяновска-Давкова 11 марта посетила Аллею почетного захоронения, где отдала дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Поделиться:
221

Актуально

Xроника

В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной ...

Политика

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ...

Общество

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Политика

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в ...

Политика

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в возрасте 45-50 лет - ФОТО

Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Токаев: Казахстан рассматривает Азербайджан в качестве надежного стратегического партнера и союзника

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Аргентине в связи с жертвами наводнения

Делегации Азербайджана и Турции на совместном ифтаре

Хикмет Гаджиев призвал Армению сотрудничать с судом над обвиняемыми в преступлениях против человечности

Пожар на НПЗ: Али Асадов дал поручения по расследованию причин и устранению последствий - ФОТО

Последние новости

США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий

Сегодня, 19:15

Состоялась встреча с государственным секретарем по торговле Испании - ФОТО

Сегодня, 19:05

Известная ресторанная премия РФ в 2025 г. хочет выйти на рынки Азербайджана, Армении и Грузии

Сегодня, 18:51

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ФОТО

Сегодня, 18:31

Армения заинтересована в закупках индийских вооружений – Глава МИД РА

Сегодня, 17:55

Министр обороны Франции заявил о готовности защищать порты ЕС от угроз со стороны РФ

Сегодня, 17:41

Весенняя лотерея от Birbank: Суперприз — автомобиль Toyota Corolla

Сегодня, 17:33

Пострадавшему в ДТП в Ширване мужчине потребовалась помощь спасателей

Сегодня, 17:14

Информагентство «Туран» обратилось к кредиторам

Сегодня, 17:10

Белый дом причислил переговоры в Саудовской Аравии к 50 «победам» Трампа за 50 дней

Сегодня, 17:07

В Азербайджане горит заповедник

Сегодня, 16:55

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Сегодня, 16:45

«Манчестер Юнайтед» построит крупнейший стадион в Великобритании - ФОТО

Сегодня, 16:40

В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда

Сегодня, 16:30

Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

Сегодня, 16:25

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в возрасте 45-50 лет - ФОТО

Сегодня, 16:20

Приставал к женщине: СМИ о причине избиения водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:55

TikTok запускает новые функции для обеспечения безопасности и благополучия подростков - ФОТО

Сегодня, 15:50

Токаев: Казахстан рассматривает Азербайджан в качестве надежного стратегического партнера и союзника

Сегодня, 15:40
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы сСегодня, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00