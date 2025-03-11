Самир Шарифов встретился с государственным секретарем по вопросам торговли Испании

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов 11 марта встретился с государственным секретарем по торговле Министерства экономики, торговли и бизнеса Королевства Испания Марией Ампаро Лопес Сеновильей.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было подчеркнуто значение проведения в Баку первого заседания Стратегического экономического диалога между двумя странами. Также была выражена надежда на то, что Азербайджано-испанский бизнес-форум и подписание «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому экономическому сотрудничеству» между Министерством экономики Азербайджана и Министерством экономики, торговли и бизнеса Испании придадут импульс укреплению экономических связей.

С. Шарифов подчеркнул важность состоявшейся в ноябре прошлого года в рамках COP29 встречи между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и председателем правительства Королевства Испания Педро Санчесом с точки зрения расширения двусторонних связей и определения новых сфер сотрудничества.

Источник: АЗЕРТАДЖ