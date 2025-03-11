В Лиге чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи 1/8 финала

Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В первый игровой вечер состоятся четыре встречи.

Испанская "Барселона" примет португальскую "Бенфику", английский "Ливерпуль" сыграет дома с французским "ПСЖ", нидерландский "Фейеноорд" в гостях встретится с итальянским "Интером", а мюнхенская "Бавария" сойдется на выезде с "Байер 04".

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответные матчи - 11 марта

21:45. "Барселона" (Испания) - "Бенфика" (Португалия)

Первый матч - 1:0.

12 марта

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - ПСЖ (Франция)

Первый матч - 1:0.

00:00. "Интер" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

Первый матч - 2:0.

00:00. "Байер 04" (Германия) - "Бавария" (Германия)

Первый матч - 0:3.

Отметим, что остальные четыре ответных матча 1/8 финала пройдут завтра.