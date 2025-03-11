Генеральный прокурор встретился с генеральным директором Международной комиссии по делам пропавших без вести лиц

11 марта генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев встретился с генеральным директором Международной комиссии по делам пропавших без вести лиц (ICMP) Кэтрин Бомбергер.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на встрече Кямран Алиев отметил, что с 2023 года между возглавляемой им структурой и ICMP сложились позитивные отношения сотрудничества, проинформировал о масштабных реформах, проводимых в органах прокуратуры по поручению и рекомендациям Президента Ильхама Алиева. Подчеркивалось, что 3983 азербайджанца, пропавшие без вести в результате военной агрессии Армении, были подвержены пыткам, убиты и похоронены в массовых захоронениях, что до сих пор не установлена судьба этих людей и Армения пока не предоставила подробных данных.

В свою очередь, Кэтрин Бомбергер отметила, что комиссия может внести свой вклад в создание в Азербайджане базы данных по пропавшим без вести лицам, расширение правовой базы, повышение профессионализма местных специалистов и строительство современных лабораторий, высоко оценила работу, проделанную в последние годы в нашей стране в этой области.

На встрече, проведенной в формате эффективной дискуссии, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: АЗЕРТАДЖ