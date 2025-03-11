Российское торговое представительство нацелено на новые контракты с Азербайджаном

Главная задача торгового представительства России в рамках бизнес-миссии – заключение соглашений о новых контрактах и поставках современной, высококачественной продукции московских предприятий в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов на презентационной сессии в рамках бизнес-миссии московских компаний.

По его словам, Московский экспортный центр и торговое представительство России содействуют выходу столичных предприятий на азербайджанский рынок.

"Мы готовы оказать всю необходимую поддержку. Бизнес-миссия московских компаний в Азербайджан стала хорошей традицией. Победители программ Московского экспортного центра – наиболее активные и передовые предприятия столицы – приезжают для личных встреч с азербайджанскими партнерами", - отметил Р. Мирсаяпов.

Источник: Report