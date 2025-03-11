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Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан более чем на $3 млрд

First News Media12:50 - Сегодня
Российский экспортный центр поддержал экспорт в Азербайджан более чем на $3 млрд

С 2017 года Российский экспортный центр (РЭЦ) оказал поддержку экспорту в Азербайджан на сумму более 3 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель представительства РЭЦ в Азербайджане Нури Гулиев на презентационной сессии в рамках бизнес-миссии московских предприятий.

По его словам, представительство РЭЦ действует в Азербайджане с 2017 года, оказывая поддержку российским компаниям, заинтересованным в выходе на местный рынок.

"За это время мы способствовали экспорту в Азербайджан на сумму более 3 млрд долларов США. Это значительный вклад в развитие торговых отношений между нашими странами. Для России также важно продвижение и популяризация продукции под брендом Made in Russia", - отметил Н.Гулиев.

Отметим, что Азербайджан традиционно является одним из ключевых торговых партнеров России среди стран СНГ. По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил 4,8 млрд долларов США, причем значительную долю занимают поставки российской продукции (3,6 млрд долларов США) – от продовольствия и сельхозтехники до промышленных товаров и строительных материалов.

РЭЦ, входящий в группу ВЭБ РФ, предоставляет финансовую и нефинансовую поддержку российским экспортерам, помогая им выйти на международные рынки. В последние годы центр активно развивает сотрудничество с Азербайджаном, организуя бизнес-миссии, консультации и содействуя подписанию контрактов.

Источник: Report

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