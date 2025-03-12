США возобновили обмен разведданными с Украиной
США вновь передают Украине данные разведки, сообщила глава американской национальной разведки Тулси Габбард в X.
«Обмен данными с Украиной возобновлен», - написала она.
Ранее сообщалось, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies вернула Украине доступ к своим спутниковым снимкам.
По итогам переговоров делегаций США и Украины в саудовской Джидде 11 марта Вашингтон заявил о возобновлении военной помощи Киеву. Украина при этом выразила готовность пойти на 30-дневное прекращение огня.
Источник: ТАСС
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