США возобновили обмен разведданными с Украиной

США вновь передают Украине данные разведки, сообщила глава американской национальной разведки Тулси Габбард в X.

«Обмен данными с Украиной возобновлен», - написала она.

Ранее сообщалось, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies вернула Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

По итогам переговоров делегаций США и Украины в саудовской Джидде 11 марта Вашингтон заявил о возобновлении военной помощи Киеву. Украина при этом выразила готовность пойти на 30-дневное прекращение огня.

Источник: ТАСС