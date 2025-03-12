Между Азербайджаном и Северной Македонией отменяется визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился 12 марта с министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимко Мучунски.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущая повестка двустороннего сотрудничества между странами, развитие политического диалога, расширение сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и туристической сферах.

Подчеркнув важность дальнейшего укрепления дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, Джейхун Байрамов отметил, что взаимные визиты и контакты на высоком уровне способствуют развитию сотрудничества.

Отмечена важность выявления новых возможностей по развитию двустороннего сотрудничества и расширения связей в сфере торговли и инвестиций.

Министры обсудили перспективы энергетического сотрудничества двух стран и отметили вклад Азербайджана как поставщика энергоносителей и транзитной страны в энергетическую безопасность Европы. В этом контексте были рассмотрены вопросы расширения возможностей сотрудничества в сфере возобновляемых и альтернативных источников энергии.

На встрече также были оценены потенциальные возможности развития отношений в сфере туризма. Было подчеркнуто значение взаимодействия по популяризации богатого культурного наследия и туристического потенциала наших стран.

Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу о ситуации в регионе в постконфликтный период, строительно-восстановительных работах, минной угрозе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также довел до внимания усилия нашей страны по установлению мира и безопасности в регионе.

Стороны также рассмотрели возможности сотрудничества Азербайджана и Северной Македонии в рамках международных организаций и провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи с участием обоих министров состоялась церемония подписания соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Северная Македония об отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов.

Источник: АЗЕРТАДЖ