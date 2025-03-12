Большинство граждан Армении против смены конституции, но выступает за выборы - Опрос Gallup
Большинство граждан Армении выступают против изменения конституции, но не против проведения досрочных выборов.
Итоги соответствующего опроса привел глава армянского представительства Gallup International Аssociation Арам Навасардян.
Ранее премьер Никол Пашинян обратился к гражданам Армении, отметив, что нужно изменить конституцию, так как все предыдущие референдумы по ее принятию «имеют проблемы с легитимностью».
Свою идею премьер обозначил как «переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к государственному функционированию народа».
Респондентов спросили, считают ли они это необходимым. 18,4% опрошенных отметили, что некоторые пункты конституции нужно изменить. 7,5% согласны с необходимостью принятия новой конституции. Еще 59,6% считают, что она должна остаться без изменений, а 14,5% затруднились ответить.
Навасардян напомнил, что в январе 2024 года, когда Никол Пашинян впервые об этом заявил, внес в повестку, цифры были другими. Тогда 14% говорили о необходимости изменения некоторых пунктов, 13% - о принятии новой конституции, 34,2% были против изменений, еще 38% затруднились ответить.
Большинство респондентов при этом считают, что нужно провести внеочередные парламентские выборы. В частности, 44% «однозначно» поддерживают эту идею, 16,4% считают, что они скорее всего нужны. 10,3% ответили, что выборы «скорее не нужны», еще 23,5% - «абсолютно не нужны».
В последнюю категорию, 23,5%, вряд ли входят те, кто согласен с политикой властей и не хочет изменений, говорит Навасардян.
«Считаю, что здесь есть и люди, которые не видят альтернативы сегодняшним властям или политической силы, кому могут отдать голос», - добавил он.
При этом среди опрошенных большой процент недовольных - 46,5%. Полностью одобряют работу премьера всего 9%, скорее позитивно, чем негативно – 15,5%, скорее негативно – 19,1%.
В телефонных опросах в период 27 февраля по 6 марта приняли участие 1100 человек.
Источник: Sputnik-Армения