 Большинство граждан Армении против смены конституции, но выступает за выборы - Опрос Gallup | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Большинство граждан Армении против смены конституции, но выступает за выборы - Опрос Gallup

First News Media14:20 - Сегодня
Большинство граждан Армении против смены конституции, но выступает за выборы - Опрос Gallup

Большинство граждан Армении выступают против изменения конституции, но не против проведения досрочных выборов.

Итоги соответствующего опроса привел глава армянского представительства Gallup International Аssociation Арам Навасардян.

Ранее премьер Никол Пашинян обратился к гражданам Армении, отметив, что нужно изменить конституцию, так как все предыдущие референдумы по ее принятию «имеют проблемы с легитимностью».

Свою идею премьер обозначил как «переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к государственному функционированию народа».

Респондентов спросили, считают ли они это необходимым. 18,4% опрошенных отметили, что некоторые пункты конституции нужно изменить. 7,5% согласны с необходимостью принятия новой конституции. Еще 59,6% считают, что она должна остаться без изменений, а 14,5% затруднились ответить.

Навасардян напомнил, что в январе 2024 года, когда Никол Пашинян впервые об этом заявил, внес в повестку, цифры были другими. Тогда 14% говорили о необходимости изменения некоторых пунктов, 13% - о принятии новой конституции, 34,2% были против изменений, еще 38% затруднились ответить.

Большинство респондентов при этом считают, что нужно провести внеочередные парламентские выборы. В частности, 44% «однозначно» поддерживают эту идею, 16,4% считают, что они скорее всего нужны. 10,3% ответили, что выборы «скорее не нужны», еще 23,5% - «абсолютно не нужны».

В последнюю категорию, 23,5%, вряд ли входят те, кто согласен с политикой властей и не хочет изменений, говорит Навасардян.

«Считаю, что здесь есть и люди, которые не видят альтернативы сегодняшним властям или политической силы, кому могут отдать голос», - добавил он.

При этом среди опрошенных большой процент недовольных - 46,5%. Полностью одобряют работу премьера всего 9%, скорее позитивно, чем негативно – 15,5%, скорее негативно – 19,1%.

В телефонных опросах в период 27 февраля по 6 марта приняли участие 1100 человек.

Источник: Sputnik-Армения

Поделиться:
204

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного ...

Точка зрения

Талгат Калиев: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана приобретает новые ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 18° тепла

От редакции

От главного редактора

Армения

Reuters: Россия скептически относится к идее перемирия в Украине

Глава МИД Нидерландов предупредил о «российских фейках», способных «внести напряженность» в отношения Иревана и Баку

В Ханкенди сносят «гнездо сепаратистов» - ВИДЕО

Сержу Саргсяну предъявлено новое обвинение

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Иранские СМИ: Загрязнение Арменией реки Араз способно осложнить армяно-иранские отношения

Обновленные данные: Потери Армении в 44-дневной войне превысили 3900 человек

Пашинян троллит Саргсяна и Кочаряна: «Кто привел вас к власти?»

Армянский гражданский активист попросил политическое убежище у Президента Азербайджана

Последние новости

Талгат Калиев: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана приобретает новые измерения

Сегодня, 17:50

В Баку прошел «круглый стол» по развитию национальной модной индустрии - ФОТО

Сегодня, 17:45

Незаконная вырубка деревьев нанесла ущерб на сумму 381 тыс. манатов

Сегодня, 17:38

ОАЭ выступили посредником в вопросе передачи послания Трампа Хаменеи

Сегодня, 17:30

В Сумгайыте на бульваре обнаружены оружие и боеприпасы

Сегодня, 17:25

Представитель ЕС обсуждала в Турции азербайджано-армянскую нормализацию

Сегодня, 17:20

Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Сегодня, 17:10

Армения и Нидерланды подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 17:00

Reuters: Россия скептически относится к идее перемирия в Украине

Сегодня, 16:42

Глава МИД Нидерландов предупредил о «российских фейках», способных «внести напряженность» в отношения Иревана и Баку

Сегодня, 16:38

США обсудили с Украиной вопрос о территориальных уступках

Сегодня, 16:36

Эрдоган: Турция становится центром «мирной дипломатии»

Сегодня, 16:34

Состоялось открытие XIV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего»

Сегодня, 16:33

Азербайджанские университеты вошли в число лучших университетов мира по версии QS в 5 предметных областях

Сегодня, 16:19

Почему в Азербайджане ртутные термометры исчезли из аптек? - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

Госдеп США анонсировал переговоры с Россией по Украине

Сегодня, 16:10

В Ханкенди сносят «гнездо сепаратистов» - ВИДЕО

Сегодня, 16:05

Вайра Вике-Фрейберга: Любая проблема мирового масштаба должна решаться только путем переговоров

Сегодня, 15:59

Сержу Саргсяну предъявлено новое обвинение

Сегодня, 15:56

Azercell расширяет инициативы в сфере гражданской обороны - ФОТО

Сегодня, 15:51
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00