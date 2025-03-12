Песков о 30-дневном перемирии: Россия ещё не готова дать ответ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед» с вопросом о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии на Украине.

Таким образом он отреагировал на вопрос ТАСС о том, считает ли Россия предложение о 30-дневном перемирии, согласованное США и Украиной, невыгодным для себя и как будет реагировать.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой и [госсекретарь Марко] Рубио и [советник президента США по нацбезопасности Майк] Уолтц, заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде», - сказал Песков. «Сначала мы должны эту информацию получить», - подчеркнул он.

Источник: ТАСС