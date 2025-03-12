Пиар за госбюджет: Армения сама оплатила визит турецких журналистов

Представители турецких СМИ прибыли в Иреван для проведения интервью с премьер-министром Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны и за счет средств государственного бюджета Армении.

Об этом заявил в беседе с Tert.am директор Центра общественных связей и информации Гор Царукян.

Он сообщил, что в Армению прибыли представители 10 турецких СМИ.

«Инициатива наша, цель – максимально прямо и детально представить широкой турецкой общественности подходы Армении по части установления стабильного мира в регионе и нормализации отношений Турция-Армения», - заявил Царукян.

На уточняющий вопрос, что означает наша инициатива, каким образом было обращение, он ответил: «Инициатива исходила от Центра общественных связей и информации. Мы попытались найти самые влиятельные СМИ, связались с редакциями, а они прислали соответствующих журналистов. В рамках визита представители СМИ провели интервью и обсуждения с премьер-министром, рядом других должностных лиц, а также с членами экспертного сообщества».

«Представители турецких СМИ приехали сюда за счет средств госбюджета Армении и пробудут здесь три дня, завтра они уедут», - отметил он.

Напомним, что накануне Пашинян распространил видеоматериал со встречи с представителями турецких СМИ.