Глава МИД РА Арарат Мирзоян намекнул на скорую встречу представителей Армении и Азербайджана.

На пресс-конференции 12 марта министр, отвечая на вопрос о согласовании положений мирного договора и возможности отзыва исков из международных судебных инстанций, заявил, что указанный и ряд других вопросов обсуждаются в рамках текста договора, передают армянские СМИ.

«Если они будут согласованы, будут применены после подписания и вступления документа в силу», - сказал он.

По его словам, обсуждаются исключение присутствия третьих сил на границе, отзыв исков, и, если документ будет подписан, эти пункты, как и другие, подлежат обязательному исполнению.

Министр сообщил, что в скором будущем у сторон будет возможность обсудить подходы и все вопросы, связанные с подписанием и ратификацией документа. Однако на каком уровне планируется встреча, министр не сообщил.

Подходы соответствуют вызовам, стоящим перед РА, и мирной повестке, нашей готовности установить мир с Азербайджаном и интересам РА, заверил глава МИД.