В Ханкенди сносят «гнездо сепаратистов» - ВИДЕО

В Ханкенди сносится здание, являвшееся когда-то гнездом сепаратистов, - так называемый «дом правительства».

Как сообщает Oxu.Az, работы по сносу продолжаются уже более двух недель.

Заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы подтвердила факт Oxu.Az.

Она отметила, что в упомянутом здании размещались спецпредставительство Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и Служба восстановления, строительства и управления. В связи со сносом сотрудники на данный момент размещены в другом здании.

«Причина сноса здания - его непригодность для использования. Поскольку строение не подлежало ремонту и реставрации, было принято решение о его сносе. На его месте будет построено новое здание, которое будет использоваться в административных целях», - заявила А.Тельмангызы.