США обсудили с Украиной вопрос о территориальных уступках

Соединенные Штаты обсуждали на переговорах в Джидде 11 марта с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

Рубио добавил, что Украина при этом нуждается в «средствах сдерживания» от «будущих нападений».

Американская газета Politico, напротив, писала, что представители США и Украины в рамках переговоров в Саудовской Аравии 11 марта не обсуждали вопрос о территориальных уступках.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Источник: Газета.ру