В Сенате США пообещали новые санкции против России, если Путин откажется от перемирия

США введут новые санкции против России и ее торговых партнеров, если президент Владимир Путин откажется прекращения огня, которое администрация Дональда Трампа согласовала с Украиной.

Об этом сообщил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

«Я очень воодушевился, узнав, что Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии. Надеюсь, что Россия последует их примеру. Если Россия откажется, нам следует устроить им ад из санкций», - написал Грэм в X.

По словам сенатора, новые меры затронут не только Россию, но также будут включать санкции и тарифы для стран, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран.

«Давно пора, чтобы Россия почувствовала сокрушительную экономическую боль от своего жестокого вторжения в Украину», - добавил Грэм.

Кремль пока не дал официального публичного ответа на украинско-американское соглашение, которое было достигнуто 11 марта после почти 8-часовых переговоров в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду призвал «не забегать вперед», а зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что любые сделки должны заключаться на российских, а не американских условиях.

Источники Reuters, близкие к Кремлю, рассказали, что Путин вряд ли согласится на перемирие, даже несмотря на оптимистичные ожидания администрации Трампа — вплоть до смягчения санкций и восстановления работы посольств.

С учетом того, что США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными, в Кремле считают итоги саудовских переговоров «ловушкой», сказал один из источников Reuters.

По словам другого собеседника агентства, высокопоставленного чиновника, Путин верит в превосходство армии на поле боя и не захочет его терять, не получив каких-либо гарантий. Камнем преткновения по-прежнему остается миротворческий контингент, в составе которого Кремль не желает видеть военных НАТО, но готов принять представителей нейтральных стран, например, Китая.

По данным Bloomberg, западные разведки считают, что Путин в принципе не готов к компромиссу и осознанно выдвигает заведомо максималистские требования. Кремль понимает, что его условия не будут приняты ни Украиной, ни европейцами и готов продолжать войну, говорили источники агентства.

США обсуждали с Украиной в том числе и территориальные уступки, рассказал в среду глава Госдепа США Марко Рубио. По его словам, Белый дом планирует контакты с Москвой уже в среду, 12 марта, и надеется «получить положительный ответ».

«Военного решения этого конфликта не существует», - подчеркнул Рубио.

О возможном ужесточении санкций против России 7 марта заявил сам Трамп.

«Я всерьез рассматриваю масштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будут достигнуты перемирие и окончательное мирное соглашение», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам источника Axios в Белом доме, поведение Путина начало злить Трампа: президент США оказался недоволен тем, что Россия усилила удары по украинской территории после того, как он отрезал Киев от поставок вооружений и данных разведки, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров.