 В Сенате США пообещали новые санкции против России, если Путин откажется от перемирия | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Сенате США пообещали новые санкции против России, если Путин откажется от перемирия

First News Media18:35 - Сегодня
В Сенате США пообещали новые санкции против России, если Путин откажется от перемирия

США введут новые санкции против России и ее торговых партнеров, если президент Владимир Путин откажется прекращения огня, которое администрация Дональда Трампа согласовала с Украиной.

Об этом сообщил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

«Я очень воодушевился, узнав, что Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии. Надеюсь, что Россия последует их примеру. Если Россия откажется, нам следует устроить им ад из санкций», - написал Грэм в X.

По словам сенатора, новые меры затронут не только Россию, но также будут включать санкции и тарифы для стран, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран.

«Давно пора, чтобы Россия почувствовала сокрушительную экономическую боль от своего жестокого вторжения в Украину», - добавил Грэм.

Кремль пока не дал официального публичного ответа на украинско-американское соглашение, которое было достигнуто 11 марта после почти 8-часовых переговоров в Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду призвал «не забегать вперед», а зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что любые сделки должны заключаться на российских, а не американских условиях.

Источники Reuters, близкие к Кремлю, рассказали, что Путин вряд ли согласится на перемирие, даже несмотря на оптимистичные ожидания администрации Трампа — вплоть до смягчения санкций и восстановления работы посольств.

С учетом того, что США возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными, в Кремле считают итоги саудовских переговоров «ловушкой», сказал один из источников Reuters.

По словам другого собеседника агентства, высокопоставленного чиновника, Путин верит в превосходство армии на поле боя и не захочет его терять, не получив каких-либо гарантий. Камнем преткновения по-прежнему остается миротворческий контингент, в составе которого Кремль не желает видеть военных НАТО, но готов принять представителей нейтральных стран, например, Китая.

По данным Bloomberg, западные разведки считают, что Путин в принципе не готов к компромиссу и осознанно выдвигает заведомо максималистские требования. Кремль понимает, что его условия не будут приняты ни Украиной, ни европейцами и готов продолжать войну, говорили источники агентства.

США обсуждали с Украиной в том числе и территориальные уступки, рассказал в среду глава Госдепа США Марко Рубио. По его словам, Белый дом планирует контакты с Москвой уже в среду, 12 марта, и надеется «получить положительный ответ».

«Военного решения этого конфликта не существует», - подчеркнул Рубио.

О возможном ужесточении санкций против России 7 марта заявил сам Трамп.

«Я всерьез рассматриваю масштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будут достигнуты перемирие и окончательное мирное соглашение», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам источника Axios в Белом доме, поведение Путина начало злить Трампа: президент США оказался недоволен тем, что Россия усилила удары по украинской территории после того, как он отрезал Киев от поставок вооружений и данных разведки, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров.

Поделиться:
503

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации ...

Политика

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан

Спорт

Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская женщина-борец завоевала золотую ...

Политика

Президент Албании прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО

В мире

Самолет с арестованным экс-президентом Филиппин прилетел в Нидерланды

Трамп сообщил, что американские эмиссары едут в Москву обсуждать прекращение огня на Украине

AFP: все заложники из захваченного в Пакистане поезда освобождены - ОБНОВЛЕНО

В Сенате США пообещали новые санкции против России, если Путин откажется от перемирия

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Армении зафиксировали 45 афтершоков после землетрясения - ОБНОВЛЕНО

В Китае в 2026 году запустят массовое производство летающих авто

Трамп остался разочарован встречей Карла III с Зеленским

Армия Сирии взяла под контроль Латакию и Тартус - ОбНОВЛЕНО

Последние новости

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан

Сегодня, 22:00

Чемпионат Европы: Еще одна азербайджанская женщина-борец завоевала золотую медаль

Сегодня, 21:50

Президент Албании прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО

Сегодня, 21:35

В Баку состоялось открытие художественной выставки азербайджанских художниц «Цвета Европы» - ФОТО

Сегодня, 21:30

Бронированная медицинская машина, носящая имя Хокумы Алиевой, будет направлена в зону миротворческой деятельности - ФОТО

Сегодня, 21:15

Назначен новый заместитель председателя Государственного таможенного комитета

Сегодня, 21:00

Самолет с арестованным экс-президентом Филиппин прилетел в Нидерланды

Сегодня, 20:55

Трамп сообщил, что американские эмиссары едут в Москву обсуждать прекращение огня на Украине

Сегодня, 20:45

AFP: все заложники из захваченного в Пакистане поезда освобождены - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:30

Экс-футболист сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» прибыл в Баку

Сегодня, 20:10

В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 19:55

Зачитан приговор бывшему начальнику финансовой службы в воинских частях Минобороны Азербайджана

Сегодня, 19:40

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновска-Давковой - ФОТО

Сегодня, 19:30

Джейхун Байрамов обсудил с иранским коллегой стратегически важные проекты

Сегодня, 19:00

Президент Северной Македонии посетила Музей ковра - ФОТО

Сегодня, 18:55

АЖД запускает дополнительные рейсы в этом направлении

Сегодня, 18:45

В Сенате США пообещали новые санкции против России, если Путин откажется от перемирия

Сегодня, 18:35

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества

Сегодня, 18:25

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Каждый манат – луч надежды для Сянана, который борется с раком – ФОТО

Сегодня, 18:20

Президент Северной Македонии посетила храмовый комплекс «Атешгях» - ФОТО

Сегодня, 18:10
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00