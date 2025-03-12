AFP: все заложники из захваченного в Пакистане поезда освобождены - ОБНОВЛЕНО

Все заложники из захваченного боевиками экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" поезда в Пакистане были освобождены после 30 часов боев.

Об этом агентству AFP сообщил пакистанский высокопоставленный военный чиновник.

В общей сложности "168 заложников были освобождены во вторник и 178 - в среду", а "27 солдат, взятых в заложники", были убиты, сказал он. Также погиб один военный, участвовавший в спасательной операции, отметил чиновник.

19:10

Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда в Пакистане.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, об убийстве 50 заложников заявили сами боевики. В этот момент 190 заложников спасены, сообщает агентство со ссылкой на пакистанских чиновников.

Источник: ТАСС