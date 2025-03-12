Трамп сообщил, что американские эмиссары едут в Москву обсуждать прекращение огня на Украине

Соединенные Штаты надеются, что Россия даст согласие на прекращение огня на Украине, и американские эмиссары едут в Москву обсуждать данный блок вопросов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

"Теперь это зависит от России", - считает американский лидер. Он комментировал ситуацию вокруг Украины в свете состоявшихся 11 марта переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). "Люди едут в Россию, пока мы с вами тут разговариваем", - отметил Трамп, не вдаваясь в детали и, по всей видимости, имея в виду анонсированный ранее визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. "Будем надеяться, мы сможем получить прекращение огня от России", - сказал глава вашингтонской администрации.

Источник: ТАСС