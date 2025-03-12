В Пакистане освободили 155 пассажиров захваченного поезда

Силы безопасности Пакистана освободили не менее 155 пассажиров захваченного боевиками поезда, почти 30 экстремистов ликвидированы.

Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах.

Силовики продолжают операцию по освобождению остальных пассажиров, которых в момент нападения боевиков могло быть 450 человек. Точное число участвовавших в нападении экстремистов не известно. Также сообщается, что 17 освобожденных заложников госпитализированы для предоставления «неотложной медицинской помощи». Характер их травм не уточняется.

По данным телеканала, нападавшие отогнали поезд в отдаленный регион у границ с Афганистаном и Ираном. После того, как была начата спецоперация по освобождению заложников, боевики разбились на мелкие группы. Источники телеканала в силовых структурах утверждают, что экстремисты используют спутниковые телефоны и поддерживают связь с предполагаемыми организаторами нападения, которые находятся в Афганистане. Операция осложняется тем, что боевики используют заложников как живой щит, сообщает телеканал.

Во вторник боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» захватили в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане, следовавшего из города Кветта (административный центр провинции Белуджистан) в город Пешавар (административный центр провинции Хайбер-Пахтунхва). Экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду.

Источник: ТАСС